Во многих областях ночные морозы достигнут -6°...-8°, а днем столбики термометров покажут лишь +2°...+4°.

Во вторник, 16 ноября, в Украине еще больше похолодает. Ночью ударят сильные морозы, местами - до -8°, а днем во многих областях воздух прогреется лишь до +2°...+4°. Теплее всего будет на западе страны, где ожидается +6°...+8°, а на Закарпатье будет до +13°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем +3°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +8°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +7°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем +5°.

В Тернополе 16 ноября ночью будет -3°, днем +7°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +7°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -2°...+13°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -4°...+4°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью -4°, днем +4°, небольшая облачность.

В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью -7°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем +3°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -7°...+3°.

В Одессе 16 ноября - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +5°.

В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем +4°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -5°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем +4°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит -8°...+2°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем +3°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, -3°...+5°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -8°, днем +2°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем +2°.

Народные приметы на 16 ноября

16 ноября - Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать холодной зимы.

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Автор: Екатерина Лиманская