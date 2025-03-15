Осадки в Украине ожидаются в течение 15-16 марта.

Сегодня и завтра в Украине ожидаются осадки и похолодание. Только на юге и юго-востоке страны в конце недели еще останется теплая погода. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 15 марта

Днем на западе Украины ожидается дождливая погода, во Львовской области и Карпатах временами дождь будет переходить в мокрый снег. Кое-где возможно налипание мокрого снега, туман. Скорость ветра 7 - 12 м/с. Температура днем будет колебаться в пределах +2...+7 °С.

На севере в субботу в течение суток местами ожидается небольшой дождь. Днем температура будет колебаться от +2 °С на севере Черниговской и Киевской областей до +11...+16 °С на юге Киевской и Сумской областей.

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В центральных регионах Украины в течение суток местами ожидаются небольшие дожди. Здесь воздух еще прогреется до +16...+21 °С.

В южных областях будет преобладать малооблачная и сухая погода. Днем воздух прогреется до летних +22...+27 °С, только на побережье морей будет свежее, +9...+14 °С.

На востоке будет преимущественно сухо, лишь на Харьковщине местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем +14...+19 °С.

Погода 16 марта

В западных областях ночью будет мокрый снег и дожди (за исключением Полесья), днем на Буковине, Прикарпатье, Закарпатье и Карпатах также пройдут дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет падать до -4...+1 °С, днем +1...+6 °С, а в Карпатах -3...+2 °С.

Ночью на севере местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем дожди пройдут на юге Киевской и Сумской областей. Ночью похолодает до -2...+3 °С, а днем - до +2...+7 °С.

В центральных областях в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Временами возможен туман. Ночью будет +4...+11 °С, днем температура будет колебаться от +5 °С в Черкасской области до +18 °С на Днепропетровщине.

На юге Украины будет сухо, только ночью и утром местами возможен туман. Ночью +7...+12 °С, днем +15...+20 °С. В Крыму ночью +10...+15 °С, днем +22...+27 °С.

В восточных регионах страны дожди ожидаются в Харьковской области и на севере Луганской. На Харьковщине местами осадки будут значительными. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +11...+16 °С. На Харьковщине в течение суток +6...+11 °С.

Погода в Украине ухудшается

На субботу, 15 марта, в Украине объявлен повышенный уровень опасности. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в западных регионах ожидаются значительные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом.

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