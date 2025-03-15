Сегодня в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

В Украине на сегодня, 15 марта, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"15 марта в западных областях значительный дождь, местами с мокрым снегом", - предупреждают синоптики.

І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

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Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Погода в Украине ухудшается - известно

В ближайшие дни в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 15-16 марта из-за влияния активных атмосферных фронтов пройдут дожди, которые в западных и северных регионах будут переходить в снег.

Согласно данным метеорологов, во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях может временно образоваться снежный покров высотой 3-10 см. Кроме этого, местами прогнозируется налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах возможна гололедица.

Укргидрометцентр также предупреждает, что 17-19 марта в результате поступления арктического воздуха с севера температура снизится: в ночное время столбики термометров опустятся до -1°...-8°, а днем будут колебаться в пределах 0°...+6°.

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