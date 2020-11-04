Желтый уровень опасности: спасатели предупредили украинцев о сильных туманах

Видимость на дорогах упадет до 200 метров.

В ближайшие дни ожидается сильный туман / фото УНИАН

Сегодня и завтра, 4 и 5 ноября, в Украине ожидаются сильные туманы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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"До конца суток 4 ноября с удержанием 5 ноября в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Что делать при тумане

Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров. Также рекомендуется во время остановки включать аварийную световую сигнализацию.

Погода в Украине на 4 ноября: данные погоды УНИАН

В среду, 4 ноября, в Украине немного потеплеет - столбики термометров поднимутся до +10°...+12° на западе и до +16 ° - в южных областях. Осадков не будет.