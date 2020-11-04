Желтый уровень опасности: спасатели предупредили украинцев о сильных туманах
Видимость на дорогах упадет до 200 метров.
Сегодня и завтра, 4 и 5 ноября, в Украине ожидаются сильные туманы.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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"До конца суток 4 ноября с удержанием 5 ноября в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Что делать при тумане
Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров. Также рекомендуется во время остановки включать аварийную световую сигнализацию.
Погода в Украине на 4 ноября: данные погоды УНИАН
В среду, 4 ноября, в Украине немного потеплеет - столбики термометров поднимутся до +10°...+12° на западе и до +16 ° - в южных областях. Осадков не будет.
- Винница+9°... +1°
- Днепр+10°... +5°
- Донецк+11°... +5°
- Житомир+9°... +3°
- Запорожье+11°... +6°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+10°... +2°
- Кропивницкий+11°... +2°
- Луганск+10°... +6°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+9°... +1°
- Николаев+13°... +5°
- Одесса+13°... +6°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+14°... +6°
- Сумы+10°... +4°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+10°... +4°
- Херсон+12°... +7°
- Хмельницкий+9°... +1°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+9°... +3°