Завтра в Украине потеплеет до +16° (карта)

16:30, 3 ноября 2020
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Без осадков.

Завтра в Украине будет тепло и без осадков / фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине будет тепло и без осадков / фото ua.depositphotos.com

В среду, 4 ноября, в Украине немного потеплеет - столбики термометров поднимутся до +10°...+12° на западе, и до +16° - в южных областях. Осадков не будет.

Синоптик рассказал, как скоро в Украину придут снег и морозы

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурная погода, температура воздуха ночью +4°, днем +8°.
  • В Чернигове будет облачно, температура воздуха ночью +5°, днем +10°.
  • Во Львове в среду небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.
  • В Ривне в среду небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +10°.
  • В Хмельницком завтра ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью +6°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в среду небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
  • В Виннице завтра небольшая облачность, температура воздуха +1°...+10°.
  • В Житомире в среду небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +10°.
  • В Черкассах ночью +5°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +12.
  • В Полтаве завтра незначительная облачность, температура воздуха +4°...+14°.
  • В Одессе 4 ноября будет солнечно, температура ночью +6°, днем +16°.
  • В Херсоне в среду ночью +7°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет солнечно, ночью +7°, днем +16°.
  • В Запорожье ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +16°.
  • В Сумах завтра будет переменная облачность, температура воздуха +7°...+13°.
  • В Харькове переменная облачность, температура ночью +5°, днем +13°.
  • В Днепре переменная облачность, температура ночью +5°, днем +15°.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +9°...+16°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +15°. 
  • В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +15°.
Погода в Украине 4 ноября / УНИАН
Погода в Украине 4 ноября / УНИАН

4 ноября - праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что с этой поры начинаются заморозки.

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Автор: Екатерина Лиманская

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