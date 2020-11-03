Завтра в Украине потеплеет до +16° (карта)
Без осадков.
В среду, 4 ноября, в Украине немного потеплеет - столбики термометров поднимутся до +10°...+12° на западе, и до +16° - в южных областях. Осадков не будет.
Синоптик рассказал, как скоро в Украину придут снег и морозы
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурная погода, температура воздуха ночью +4°, днем +8°.
- В Чернигове будет облачно, температура воздуха ночью +5°, днем +10°.
- Во Львове в среду небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
- В Луцке облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.
- В Ривне в среду небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +10°.
- В Хмельницком завтра ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Ивано-Франковске завтра ночью +6°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Черновцах в среду небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
- В Виннице завтра небольшая облачность, температура воздуха +1°...+10°.
- В Житомире в среду небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +10°.
- В Черкассах ночью +5°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +12.
- В Полтаве завтра незначительная облачность, температура воздуха +4°...+14°.
- В Одессе 4 ноября будет солнечно, температура ночью +6°, днем +16°.
- В Херсоне в среду ночью +7°, днем +15°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет солнечно, ночью +7°, днем +16°.
- В Запорожье ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +16°.
- В Сумах завтра будет переменная облачность, температура воздуха +7°...+13°.
- В Харькове переменная облачность, температура ночью +5°, днем +13°.
- В Днепре переменная облачность, температура ночью +5°, днем +15°.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +9°...+16°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +15°.
- В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +15°.
4 ноября - праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что с этой поры начинаются заморозки.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +2°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+16°... +6°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+8°... +4°
- Кропивницкий+12°... +5°
- Луганск+14°... +3°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+16°... +7°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+13°... +6°
- Ровно+12°... +7°
- Симферополь+15°... +9°
- Сумы+9°... +6°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+11°... +7°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+10°... +6°
- Чернигов+7°... +5°
- Черновцы+11°... +2°
+18°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+18 °
Мин./макс. температура:+7° / +18°
Влажность:68 %
Давление:772 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:41
Закат17:04
Фаза луны:
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