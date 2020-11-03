Завтра в Украине потеплеет до +16° (карта)

Без осадков.

Завтра в Украине будет тепло и без осадков / фото ua.depositphotos.com

В среду, 4 ноября, в Украине немного потеплеет - столбики термометров поднимутся до +10°...+12° на западе, и до +16° - в южных областях. Осадков не будет.

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Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурная погода, температура воздуха ночью +4°, днем +8°.

В Чернигове будет облачно, температура воздуха ночью +5°, днем +10°.

Во Львове в среду небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Луцке облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.

В Ривне в среду небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +10°.

В Хмельницком завтра ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.

В Ивано-Франковске завтра ночью +6°, днем +12°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.

В Виннице завтра небольшая облачность, температура воздуха +1°...+10°.

В Житомире в среду небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +10°.

В Черкассах ночью +5°, днем +10°, небольшая облачность.

В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +12.

В Полтаве завтра незначительная облачность, температура воздуха +4°...+14°.

В Одессе 4 ноября будет солнечно, температура ночью +6°, днем +16°.

В Херсоне в среду ночью +7°, днем +15°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет солнечно, ночью +7°, днем +16°.

В Запорожье ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +16°.

В Сумах завтра будет переменная облачность, температура воздуха +7°...+13°.

В Харькове переменная облачность, температура ночью +5°, днем +13°.

В Днепре переменная облачность, температура ночью +5°, днем +15°.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +9°...+16°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +15°.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +15°.

Погода в Украине 4 ноября / УНИАН

4 ноября - праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что с этой поры начинаются заморозки.

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