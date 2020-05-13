К Филиппинам приближается тропический шторм "Вонгфонг"

Ожидается, что к 15 мая "Вонгфонг" усилится до тайфуна.

Иллюстративное фото / Strange sounds

Тропический шторм "Вонгфонг" приближается к Филиппинам.

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Сейчас он находится в 410 км к востоку от города Боронган на острове Самар и движется на северо-запад со скоростью 15 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг.

Скорость ветра вблизи его центра оценивается в 85 км/ч, порывы - в 105 км/ч. Штормовое предупреждение объявлено на острове Самар.

Ожидается, что к 15 мая "Вонгфонг" усилится до тайфуна и обрушится на остров Лусон, большая часть которого может попасть под удар стихии.

Напомним, на город Перт и юго-западные районы штата Западная Австралия 5 мая обрушился сильный шторм.