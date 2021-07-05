Тропический шторм Эльза движется в южно-центральную часть Кубы.
Об этом сообщает REUTERS.
Как сообщается, Эльза усилился поздно вечером в воскресенье, когда его центр приблизился к юго-центральной части Кубы, а правительство Карибского островного государства выпустило предупреждения об ураганах для провинций Сьенфуэгос и Матансас.
Национальный центр ураганов США прогнозирует, что Эльза еще немного усилится, прежде чем переместится на Кубу.
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Как сообщается, максимальная скорость ветра составляет около 100 километров в час, а скорость порывов еще больше.
Местные синоптики предупреждают о сильных дождях в течение нескольких дней, самые тяжелые из которых будут в центральной и, возможно, западной Кубе.
Согласно отчетам, более 100000 человек были эвакуированы на потенциальном пути урагана.
Как ожидается, шторм принесет на Кубу от 13 до 25 сантиметров осадков, а в некоторых местах выпадет до 38 сантиметров. Это приведет к значительным внезапным наводнениям и оползням. Прогнозируется, что южное побережье Кубы получит штормовой нагон высотой до полутора метров.
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