В небе над Исландией появилось северное сияние (видео)

Ярче всего это оптическое явление было видно вблизи Рейкьявика.

Иллюстрация: северное сияние / фото pixabay.com

Невероятной красоты ночь провели исландцы. Природа порадовала их удивительным зрелищем - северным сиянием.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ярче всего это оптическое явление было видно вблизи Рейкьявика.

Местные дети даже придумали себе забаву, подпрыгивали, пытаясь дотянуться до сияния. Исландцы радовались, что в этот сезон ночи такие длинные. При ясной погоде наблюдать за северным сиянием можно будет до середины апреля.

Северное сияние над Лапландией

27 января северное сияние над Лапландией раскрасило небо в яркие зеленые и местами розовые цвета.

Фантастическое зрелище снял местный фотограф. Длилось оно всего 15 минут.

Северное сияние возникает, когда частицы солнечного ветра достигают земной атмосферы. Чем ближе к северному полюсу, тем больше вероятность его увидеть. Чаще всего полюбоваться этим явлением везет жителям Швеции, Норвегии и Финляндии.