В небе над Исландией появилось северное сияние (видео)
Ярче всего это оптическое явление было видно вблизи Рейкьявика.
Невероятной красоты ночь провели исландцы. Природа порадовала их удивительным зрелищем - северным сиянием.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Извержение точно будет": в Исландии ожидают пробуждение вулкана
Ярче всего это оптическое явление было видно вблизи Рейкьявика.
Местные дети даже придумали себе забаву, подпрыгивали, пытаясь дотянуться до сияния. Исландцы радовались, что в этот сезон ночи такие длинные. При ясной погоде наблюдать за северным сиянием можно будет до середины апреля.
Северное сияние над Лапландией
27 января северное сияние над Лапландией раскрасило небо в яркие зеленые и местами розовые цвета.
Фантастическое зрелище снял местный фотограф. Длилось оно всего 15 минут.
Северное сияние возникает, когда частицы солнечного ветра достигают земной атмосферы. Чем ближе к северному полюсу, тем больше вероятность его увидеть. Чаще всего полюбоваться этим явлением везет жителям Швеции, Норвегии и Финляндии.
- Винница+13°... +2°
- Днепр+11°... -1°
- Донецк+10°... -1°
- Житомир+11°... +2°
- Запорожье+10°... -1°
- Ивано-Франковск+20°... +1°
- Киев+11°... +3°
- Кропивницкий+11°... 0°
- Луганск+9°... 0°
- Луцк+11°... +2°
- Львов+13°... -1°
- Николаев+14°... 0°
- Одесса+15°... +3°
- Полтава+10°... +1°
- Ровно+10°... +1°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы+7°... +1°
- Тернополь+13°... +1°
- Харьков+9°... +1°
- Херсон+12°... +1°
- Хмельницкий+13°... +2°
- Черкассы+8°... +1°
- Чернигов+8°... +2°
- Черновцы+15°... +3°