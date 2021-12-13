От экстремальной погоды страдают Греция, Болгария, Албания и Сербия.

Сильный шторм обрушился на Балканы. От экстремальной погоды страдают Греция, Болгария, Албания и Сербия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, на Сербию обрушились снегопады. Как сообщается, замело Белград. По дорогам не проехать, общественный транспорт практически не ходит. Несколько автомобилей раздавили деревья, не выдержавшие вес снега. Несколько часов не работал международный аэропорт. А запад страны из-за снегопадов остался практически полностью без электричества.

Как сообщается, больше всего досталось северу Греции - там погибла женщина, чье авто смыло водой. Из-за ливней местные реки вышли из берегов, затопив сразу несколько городков. Шквальный ветер валит деревья и обрывает провода.

Сложная ситуация также в Болгарии и Албании. Там из-за дождей и оползней отрезало от мира немало горных селений. Несколько десятков деревень остались без электричества.

Как сообщается, от самого мощного за последние 20 лет наводнения страдает и север Испании, где бушует шторм "Барра". Там погибли два человека.

Напомним, мощные смерчи, которые, по словам синоптиков, являются необычным явлением в холодное время года, пронеслись по шести штатам США с вечера пятницы, оставив за собой след из смертей и разрушений. Десятки человек погибли.

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Автор: Екатерина Лиманская