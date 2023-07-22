В некоторых областях температура днем не поднимется выше +19°...+22°.

Сегодня, 22 июля, на севере Украины станет гораздо прохладнее - местами температура упадет ниже +20°. В большинстве областей на остальной территории сохранится комфортная температура, лишь на юге и юго-востоке будет 30-градусная жара. Также в большинстве областей пройдут дожди, местами - сильные. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня пройдут небольшие дожди, в Ривненской области вероятны грозы. Ясная, сухая и безоблачная погода сохранится лишь на Закарпатье. Столбики термометров днем покажут +23°...+26°.

На севере Украины - кратковременное, но существенное похолодание. В Киеве ожидается около +19°, а на остальной территории будет +21°...+23°. Также повсеместно пройдут дожди, местами осадки будут сильные.

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На востоке Украины сегодня сухо. В Харьковской области ожидаются комфортные +24°, а в Луганской и Донецкой областях воздух прогреется до +28°...+30°.

В центральных областях также будут температурные контрасты. Ближе к северу - в Черкасской и Полтавской областях - температура не поднимется выше +22°...+23°. На остальной территории ожидается +26°...+27°. Местами дожди и грозы.

На юге Украины сохранится теплая и преимущественно сухая погода, лишь в Одесской области есть вероятность дождей. Температура в течение дня будет в пределах от +27° до +31°.

Приметы погоды 22 июля

22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.

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