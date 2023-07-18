В субботу часть Украины накроют сильные дожди, а температура упадет до +17...+19 градусов.

Скоро погода в некоторых областях Украины существенно изменится: ожидается резкое похолодание и сильные осадки. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Из ближайшей нетипичной для лета погоды - 22 июля, в субботу, на севере пройдут сильные дожди и похолодает до +17...+19 градусов!"- прогнозирует она. По данным Натальи Диденко, уже в воскресенье погода выровняется - прояснится и потеплеет.

Завтра же, по ее прогнозу, Украина окажется в значительной степени в сухом воздухе и солнечной погоде. "Потому что сегодняшние дожди с атмосферным фронтом уже покинут нашу территорию и пойдут дальше на восток (разве ближайшей ночью еще задержатся в восточных областях и в Приазовье), а дожди с другим атмосферным фронтом еще не успеют дойти", - пояснила она.

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Поэтому, по словам Натальи Диденко, 19 июля в Украине будет преобладать сухая погода практически повсюду, только поздно вечером фронт с запада дойдет до западных областей Украины и обусловит там ливни и грозы.

Температура воздуха в Украине ожидается комфортной, в течение дня максимально +24...+29 градусов, только в южной части будет до +30 градусов.

В Киеве 19 июля осадков также не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+27 градусов.

Погода в Украине - прогноз на неделю

По данным Укргидрометцентра, в ближайшую неделю в Украине будет чередоваться сухая и дождливая погода. Местами осадки будут в сопровождении гроз.

Температура в большинстве областей несколько снизится, лишь на юге сохранится жара +30...+35 градусов.

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