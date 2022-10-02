Осадки ожидаются по всей территории страны.

В первое воскресенье октября ы Украине начнет меняться погода. По всей старне пройдут дожди, местами сильные и в сопровождении гроз, а с запада к нам ворвется похолодание.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, сегодня в западных областях Украины ожидается небольшая облачность, однако повсеместно пройдут дожди. Температура снизится до +13°...+17°.

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На севере Украины также станет прохладнее. Здесь в течение дня воздух прогреется до +15°...+16°, лишь на Сумщине будет до +18°. Во всех областях ожидается небольшие или средние дожди.

Жителей центральных областей ждет температура в пределах +16°...+19°. Дожди местами будут сильными и с грозами.

На востоке Украины сегодня будет пасмурно, а небо наглухо затянет облаками. Столбики термометров в течение дня покажут +18°...+23°.

В южных областях сегодня также будет дождить. Воздух прогреется до +20°, а в Крыму - до +24°.

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