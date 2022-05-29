В некоторых областях Украины ожидается до +24°...+26°.

Сегодня, 29 ма, я в Украине будет по-весеннему теплая погода. В большинстве областей ожидается от +18° до +22°, а на юго-востоке воздух прогреется до +24°...+26°. Местами на юге, а также в Днепропетровской и Луганской областях пройдут небольшие дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет прохладнее всего. Здесь в течение дня столбики термометров покажут +17°...+20°. Без существенных осадков, но будет много облачности.

На севере Украины будет около +19°...+20°. В большинстве областей ожидается небольшая облачность, без осадков.

Жителей центральных областей также ждет небольшая облачность и температура в пределах +18°...+20°. В Днепропетровской области ожидаются небольшие дожди.

На востоке Украины сегодня будет теплее всего. Здесь днем воздух прогреется до +21°...+26°. В Луганской области ожидаются небольшие дожди. На остальной территории - сухо, небольшая облачность.

На юге страны сегодня также пройдут дожди. Осадки ожидаются в Николаевской и Одесской областях. Практически повсеместно ожидается небольшая облачность и температура от +19° до +24°. Лишь в Крыму будет ясно и безоблачно, а воздух прогреется до +26°.

Напомним, в этом году в Украине ожидается жаркое начало лета местами столбики термометров будут подниматься до +34 градусов.

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