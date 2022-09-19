Осадки останутся лишь на западе и севере Украины.

После дождливых выходных в Украине в понедельник, 19 сентября, ожидается стабилизация погоды. Дожди сегодня покинут большую часть территорию страны и останутся лишь на севере и западе. Температурные контрасты начнут сглаживаться за счет похолодания на востоке и юге до +19 градусов.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +15°, легкий дождь.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +11°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°, легкий дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Тернополе 19 сентября ночью будет +8°, днем +13°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +12°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, сильный дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +7°...+13°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°, ливень.

В Виннице сегодня будет +3°...+16°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+15°.

В Одессе 19 сентября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.

В Херсоне в понедельник ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +19°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +9°...+14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +11°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +7°...+19°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +18°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +20°.

Народные приметы на 19 сентября

19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

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