Вместе с осадками в страну придет и похолодание.

В воскресенье, 12 декабря, в Украине немного похолодает. Тепло до +8°...+10° еще задержится в некоторых областях на юге, а в Крыму воздух прогреется до +14°. Однако в большинстве областей будет до +5°. Осадки в виде снега и дождей накроют сегодня запад и юго-восток страны.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет пасмурно. Температура составит 0°...+3°. Повсеместно пройдут дожди, местами - мокрый снег, во Львовской области - просто снег.

Осадки сегодня затронут и север Украины. Здесь дожди ожидаются в Житомирской области. На остальной территории - сухо и преимущественно пасмурно. Температура в течение дня составит +2°...+7°.

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Похолодает сегодня и в центральных областях. Здесь в течения дня воздух прогреется до +3°...+7°. В Винницкой области ожидаются дожди, на остальной территории будет сухо, но пасмурно.

Жителей восточных областей сегодня ждет температура на уровне +2°...+3°. Будет облачно, но без осадков.

На Юге Украины - традиционно теплее всего. Здесь столбики термометров покажут +6°...+10°, в Крыму - до +14°. В Николаевской и Одесской областях - дожди.

Напомним, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, на выходных в Украину придет настоящее весеннее тепло. Местами на Юге столбики термометров поднимутся до +15°, а в Крыму - еще выше.

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Автор: Екатерина Лиманская