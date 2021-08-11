Около 50 эпизодов выброса пепла и лавы за последние полгода привели к заметному изменению очертаний Этны.

За последние 6 месяцев Этна - самый большой активный вулкан Европы - рекордно вырос.

По данным итальянского Национального института геофизики и вулканологии, самый молодой и самый активный кратер Этны увеличился до рекордных 3 357 метров над уровнем моря, пишет The Guardian.

Таким образом теперь юго-восточный кратер намного выше своего "старшего брата", северо-восточного кратера, который на протяжении 40 лет имел титул пика Этны.

Отмечается, что около 50 эпизодов выброса пепла и лавы за последние полгода привели к заметному изменению очертаний вулкана.

Читайте такжеЭтна разбудила всех своим ревом: фото и видео изверженияСамый высокий кратер Этны выпускает дым и пепел с февраля, но, по словам специалистов, не представляет опасности для окрестных населенных пунктов. Однако пепел причинял неудобства окружающим районам, загрязняя улицы, замедляя движение транспорта и портя урожай. В июле правительство Сицилии подсчитало, что уже убрано около 300 000 тонн золы.

Ранее северо-восточный кратер достигал рекордной высоты 3 350 метров в 1981 году, но обрушение уменьшило его до 3 326 метров, зафиксированных в 2018-м.

Этна - самый большой активный вулкан Европы

Итальянский стратовулкан Этна расположен на восточном побережье Сицилии недалеко от городов Мессина и Катания. Он считается самым высоким и самым большим действующим вулканом в Европе.

У Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из кратеров извергает лаву, а примерно раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо населенный пункт.

На склонах вулкана выращивают фрукты, оливы, разводят виноградники. Региональное правительство в Палермо в 1981 году создало вокруг Этны национальный заповедник.

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Автор: Катерина Комолова