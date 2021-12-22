В результате проливных дождей затопленными оказались целые города.

В результате сильнейших за последние годы наводнений в Малайзии погибло 27 человек.

Об этом сообщает Aljazeera.

Как сообщается, паводковые воды затопили города и заблокировали дороги. Тем времени местное бюро погоды предупредило о продолжении проливных дождей в южных и восточных частях страны.

По данным агентства, наводнения, вызванные ливнями, также привели к перемещению примерно 70000 человек. Реки выходят из берегов, города затоплены, а основные дороги перекрыты.

Всего от наводнения пострадало 210 населенных пунктов в шести штатах. Местные жители рассказывают, что в течение нескольких дней они оставались в своих домах почти без еды.

"Мы фактически потеряли все - наши машины, наш дом. Все пропало", - рассказал агентству один из очевидцев.

Напомним, на Филиппины обрушился тайфун "Рай". В результате стихии во многих районах разрушены коммуникационные сети и линии электропередачи, большое число населенных пунктов затоплены. Погибли десятки человек.

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