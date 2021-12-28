Накануне Нового года морозы в Украине ослабнут, в большинстве областей ожидается оттепель: температура воздуха повысится до нуля градусов и даже до небольших "плюсов".
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.
По ее словам, ближе к выходным и Новому году в большинстве областей Украины ожидается повышение температуры воздуха. Ожидается дождь и мокрый снег, таяние льда.
"31 декабря и 1 января в большинстве областей Украины ожидается температура воздуха в пределах 0...5 градусов тепла. Будет выпадать дождь, местами с мокрым снегом", - рассказала она.
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Напомним, по прогнозу Натальи Диденко, сегодня Украину засыплет снегом из-за вторжения южного циклона.
По ее данным, самые сложные погодные условия будут наблюдаться в центральных областях - там будет идти сильный снег с метелями, возможны снежные заносы. Похожую погоду прогнозируют и на западе страны (кроме Закарпатья, Волыни и Ривненщины), а также на юге и востоке.