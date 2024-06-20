Украину накроет антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода

Наталка Диденко советует больше времени проводить на улице.

Завтра, 21-го июня, над Украиной расположится антициклон по имени Aviv, который принесет с собой сухую и преимущественно солнечную погоду.

Синоптик Наталья Диденко советует в этот день проводить больше времени на природе - это идеальное время для отдыха или уличных работ. Потому что уже 22-23-го июня в западных и северных областях ожидаются грозовые дожди.

В пятницу температура воздуха будет комфортной. Даже в восточных и южных областях спадет жара. Почти по всей территории страны будет +24+29 градусов.

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"Умеренно-континентальный климат Украины - дар Божий, наше подсоння стоит и надо ценить. Сегодняшний сильный ветер завтра стихнет, только в восточных областях еще возможны порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду", - отмечает Диденко.

Погода в Киеве 21-го июня будет сухая, солнечная и теплая, с температурой воздуха около +25 градусов. Ветер в столице будет умеренный.

"Итак, завтра работаем или гуляем интенсивно на открытом воздухе - дождя не будет, жара пока не восстановится. Можно дополнительно полить цветочки", - подытожила она.

Прогноз погоды в Украине

В четверг, 20 июня, погода в большинстве областей Украины изменится. На западе, в большинстве северных, а также местами в центральной части Украины температура снизится до +22°...+24°. Также практически по всему левобережью, в большинстве центральных и в некоторых южных областях пройдут дожди с грозами.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха отметила, что погода в Украине в июне не ожидается сильно жаркая.

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