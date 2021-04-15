Завтра, 16 апреля, холодная погода и мокрый снег снова ожидаются на западе Украины.
Об этом сообщила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Недружественные атмосферные шаги могут достигать Винницкой, Житомирской и даже западных районов Черкасской области. На остальной территории Украины снега не будет, но будут дожди - циклон постарается", - написала синоптик.
Температура воздуха ожидается +9°...+13°, в западной части +2°...+9°.
В Киеве температура воздуха ожидается около +10°, возможен дождь.
Похолодание в Украине
Дождь, ветер и мокрый снег - это все про апрель в ближайшую неделю. До Украины добрался юго-западный циклон "Ксандер".
Циклон принесет дожди во все области. Температура на востоке, в центре, на юге и севере не опустится ниже +10°. А на западе - ощутимое похолодание - местами до +2°. А в Карпатах такую температуру могут сопровождать еще и обильные дожди с мокрым снегом.
"Даже в начале следующей недели не появляется на горизонте стремительное потепление. Температурный фон будет в пределах +10...+15°. Но стремительного и резкого потепления, например, до +20° мы пока не предвидим", - заявила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.
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