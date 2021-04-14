Температура по Украине будет колебаться от +2° до +16°.

Завтра, 15 апреля, в западных областях, особенно ближе к Карпатам, снова высока вероятность мокрого снега. В большинстве областей ожидаются дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Температура воздуха в четверг в большинстве областей предполагается +10°...+16°. На западе Украины +2°...+8°.

В Киеве ожидаются дожди. Температура воздуха в столице ожидается +12°...+13°.

Похолодание в Украине

Дождь, ветер и мокрый снег - это все про апрель в ближайшая неделя. До Украины добрался юго-западный циклон "Ксандер".

Циклон принесет дожди во все области. Температура на востоке, в центре, на юге и севере не опустится ниже +10°. А на западе - ощутимое похолодание - местами до +2°. А в Карпатах такую температуру могут сопровождать еще и обильные дожди с мокрым снегом.

"Даже в начале следующей недели не появляется на горизонте стремительное потепление. Температурный фон будет в пределах +10...+15°. Но стремительного и резкого потепления, например, до +20° мы пока не предвидим", - заявила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

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Автор: Елена Пилипчак