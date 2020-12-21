Украину затянет тучами, температура упадет до -3°: прогноз погоды на сегодня (карта)
Осадков не ожидается.
В понедельник, 21 декабря, практически по всей Украине будет пасмурно. Солнце покажется только в Луцкой, Запорожской, Днепропетровской и Черновецкой областях. Температурный минимум днем составит -3°, а максимум +3°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Экстремальные перепады температуры и оттепель: синоптик рассказал о погоде до конца зимы
- В Киеве сегодня будет облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +2°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +2°.
- Во Львове в понедельник - облачно, ночью -2°, днем +1°.
- В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
- В Ривне в понедельник облачно, ночью -2°, днем +1°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем +1°, облачно.
- В Хмельницком сегодня ночью -3°, днем 0°, облачно.
- В Ивано-Франковске сегодня ночью -2°, днем +1°, облачно.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.
- В Виннице сегодня облачно, -2°...+2°.
- В Житомире в понедельник будет облачно, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Черкассах ночью -3°, днем +1°, облачно.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью -5°, днем +1°.
- В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха -6°...-2°.
- В Одессе 21 декабря - облачно, температура ночью -4°, днем +3°.
- В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем 0°, облачно.
- В Николаеве сегодня облачно, ночью -5°, днем +1°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем -1°.
- В Сумах сегодня пасмурно, температура воздуха -7°...-2°.
- В Харькове - облачно, температура ночью -5°, днем -3°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -2°.
- В Симферополе в понедельник будет облачно, -5°...0°.
- В Краматорске - облачно, температура ночью -1°, днем -9°.
- В Северодонецке сегодня пасмурно, температура ночью -10°, днем -2°.
21 декабря — день Потапия и Анфисы-умелицы. Сегодня синички подскажут погоду. Если синицы начинают с утра пищать — ночью будет мороз, а если прячутся под крышу — к метели. В старину каждая девушка к свадьбе должна была иметь приданое, собственноручно сшитое и украшенное вышивкой. Вот и начинали на Анфисы-умелицы “за шитье на грядущее житье”.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -2°
- Днепр-2°... -3°
- Донецк-2°... -6°
- Житомир+2°... -2°
- Запорожье-1°... -2°
- Ивано-Франковск+1°... -2°
- Киев+2°... -4°
- Кропивницкий+1°... -5°
- Луганск-3°... -12°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+1°... -2°
- Николаев+1°... -5°
- Одесса+3°... -4°
- Полтава-2°... -6°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь0°... -5°
- Сумы-2°... -7°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+3°... -2°
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Мин./макс. температура:+2° / +9°
Влажность:86 %
Давление:751 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:25
Закат16:51
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
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