Украину затянет тучами, температура упадет до -3°: прогноз погоды на сегодня (карта)

08:00, 21 декабря 2020
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Осадков не ожидается.

Сегодня по всей стране - пасмурно / REUTERS
Сегодня по всей стране - пасмурно / REUTERS

В понедельник, 21 декабря, практически по всей Украине будет пасмурно. Солнце покажется только в Луцкой, Запорожской, Днепропетровской и Черновецкой областях. Температурный минимум днем составит -3°, а максимум +3°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Экстремальные перепады температуры и оттепель: синоптик рассказал о погоде до конца зимы

  • В Киеве сегодня будет облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +2°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +2°.
  • Во Львове в понедельник - облачно, ночью -2°, днем +1°.
  • В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
  • В Ривне в понедельник облачно, ночью -2°, днем +1°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем +1°, облачно.
  • В Хмельницком сегодня ночью -3°, днем 0°, облачно.
  • В Ивано-Франковске сегодня ночью -2°, днем +1°, облачно.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.
  • В Виннице сегодня облачно, -2°...+2°.
  • В Житомире в понедельник будет облачно, температура ночью -2°, днем +2°.
  • В Черкассах ночью -3°, днем +1°, облачно.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью -5°, днем +1°.
  • В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха -6°...-2°.
  • В Одессе 21 декабря - облачно, температура ночью -4°, днем +3°.
  • В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем 0°, облачно.
  • В Николаеве сегодня облачно, ночью -5°, днем +1°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем -1°.
  • В Сумах сегодня пасмурно, температура воздуха -7°...-2°.
  • В Харькове - облачно, температура ночью -5°, днем -3°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -2°.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно, -5°...0°.
  • В Краматорске - облачно, температура ночью -1°, днем -9°. 
  • В Северодонецке сегодня пасмурно, температура ночью -10°, днем -2°.
Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / фото УНИАН

21 декабря — день Потапия и Анфисы-умелицы. Сегодня синички подскажут погоду. Если синицы начинают с утра пищать — ночью будет мороз, а если прячутся под крышу — к метели. В старину каждая девушка к свадьбе должна была иметь приданое, собственноручно сшитое и украшенное вышивкой. Вот и начинали на Анфисы-умелицы “за шитье на грядущее житье”.

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Автор: Елена Пилипчак

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