Украину затянет тучами, температура упадет до -3°: прогноз погоды на сегодня (карта)

Осадков не ожидается.

Сегодня по всей стране - пасмурно / REUTERS

В понедельник, 21 декабря, практически по всей Украине будет пасмурно. Солнце покажется только в Луцкой, Запорожской, Днепропетровской и Черновецкой областях. Температурный минимум днем составит -3°, а максимум +3°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве сегодня будет облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +2°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +2°.

Во Львове в понедельник - облачно, ночью -2°, днем +1°.

В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Ривне в понедельник облачно, ночью -2°, днем +1°.

В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем +1°, облачно.

В Хмельницком сегодня ночью -3°, днем 0°, облачно.

В Ивано-Франковске сегодня ночью -2°, днем +1°, облачно.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.

В Виннице сегодня облачно, -2°...+2°.

В Житомире в понедельник будет облачно, температура ночью -2°, днем +2°.

В Черкассах ночью -3°, днем +1°, облачно.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью -5°, днем +1°.

В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха -6°...-2°.

В Одессе 21 декабря - облачно, температура ночью -4°, днем +3°.

В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем 0°, облачно.

В Николаеве сегодня облачно, ночью -5°, днем +1°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем -1°.

В Сумах сегодня пасмурно, температура воздуха -7°...-2°.

В Харькове - облачно, температура ночью -5°, днем -3°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -2°.

В Симферополе в понедельник будет облачно, -5°...0°.

В Краматорске - облачно, температура ночью -1°, днем -9°.

В Северодонецке сегодня пасмурно, температура ночью -10°, днем -2°.

Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / фото УНИАН

21 декабря — день Потапия и Анфисы-умелицы. Сегодня синички подскажут погоду. Если синицы начинают с утра пищать — ночью будет мороз, а если прячутся под крышу — к метели. В старину каждая девушка к свадьбе должна была иметь приданое, собственноручно сшитое и украшенное вышивкой. Вот и начинали на Анфисы-умелицы “за шитье на грядущее житье”.

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