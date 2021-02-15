Снегопады отступают: сегодня во многих областях Украины покажется солнце, а ночью ударит мороз (карта)

Ночью ожидается снижение температуры до -25°.

Осадки постепенно покидают Украину / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 15 февраля, западные области Украины продолжит засыпать снегом, а восток и юг порадует солнце. Днем температура продержится на уровне -6°, а ночью ударят сильные морозы до -25° на севере страны.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -19°, днем -6°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -21°, днем -8°.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями, снег, ночью -15°, днем -3°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -4°.

В Ривне в понедельник ожидается переменная облачность, снег, ночью -19°, днем -6°.

В Тернополе 15 февраля ночью будет -18°, днем -5°, снег.

В Хмельницком сегодня снежно, ночью -16°, днем -5°.

В Ивано-Франковске сегодня также снег и переменная облачность, ночью -14°, днем -3°.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность и снег, ночью -13°, днем -3°.

В Виннице сегодня ожидается снег, -16°...-5°.

В Житомире в понедельник - снег, переменная облачность, температура ночью -19°, днем -5°.

В Черкассах - солнечно, ночью -19°, днем -6°.

В Кропивницком - ясная погода, температура ночью -16°, днем -5°.

В Полтаве сегодня солнце, температура воздуха -21°...-8°.

В Одессе 15 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -1°.

В Херсоне в понедельник ночью -11°, днем 0°, солнечно.

В Николаеве сегодня будет облачно, ночью -11°, днем -2°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -4°.

В Сумах сегодня солнце, температура воздуха -25°...-10°.

В Харькове - ясно, температура ночью -18°, днем -7°.

В Днепре - солнечно, температура ночью -16°, днем -5°.

В Симферополе в понедельник будет облачно, -14°...-6°.

В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -14°, днем -5°.

В Северодонецке сегодня солнечно, температура ночью -14°, днем -5°.

Прогноз погоды на 15 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 15 февраля

15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.

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