Снегопады отступают: сегодня во многих областях Украины покажется солнце, а ночью ударит мороз (карта)
Ночью ожидается снижение температуры до -25°.
В понедельник, 15 февраля, западные области Украины продолжит засыпать снегом, а восток и юг порадует солнце. Днем температура продержится на уровне -6°, а ночью ударят сильные морозы до -25° на севере страны.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Похолодание будет усиливаться: синоптик рассказала, сколько в Украине продержатся морозы
- В Киеве будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -19°, днем -6°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -21°, днем -8°.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями, снег, ночью -15°, днем -3°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -4°.
- В Ривне в понедельник ожидается переменная облачность, снег, ночью -19°, днем -6°.
- В Тернополе 15 февраля ночью будет -18°, днем -5°, снег.
- В Хмельницком сегодня снежно, ночью -16°, днем -5°.
- В Ивано-Франковске сегодня также снег и переменная облачность, ночью -14°, днем -3°.
- В Черновцах в понедельник - переменная облачность и снег, ночью -13°, днем -3°.
- В Виннице сегодня ожидается снег, -16°...-5°.
- В Житомире в понедельник - снег, переменная облачность, температура ночью -19°, днем -5°.
- В Черкассах - солнечно, ночью -19°, днем -6°.
- В Кропивницком - ясная погода, температура ночью -16°, днем -5°.
- В Полтаве сегодня солнце, температура воздуха -21°...-8°.
- В Одессе 15 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -1°.
- В Херсоне в понедельник ночью -11°, днем 0°, солнечно.
- В Николаеве сегодня будет облачно, ночью -11°, днем -2°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -4°.
- В Сумах сегодня солнце, температура воздуха -25°...-10°.
- В Харькове - ясно, температура ночью -18°, днем -7°.
- В Днепре - солнечно, температура ночью -16°, днем -5°.
- В Симферополе в понедельник будет облачно, -14°...-6°.
- В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -14°, днем -5°.
- В Северодонецке сегодня солнечно, температура ночью -14°, днем -5°.
Народные приметы 15 февраля
15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Климатолог анонсировала на ближайшие дни самый холодный период в 2021 году
- Непогода бушует: в семи областях Украины обесточены 64 населенных пункта
- В Армении произошло землетрясение, в Ереване проблемы со связью
- В результате мощного землетрясения в Токио пропал свет, пострадали более 50 человек (фоторепортаж)
- В Украину идут сильные морозы - синоптик
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница-5°... -18°
- Днепр-5°... -16°
- Донецк-5°... -14°
- Житомир-5°... -19°
- Запорожье-4°... -14°
- Ивано-Франковск-3°... -14°
- Киев-6°... -19°
- Кропивницкий-5°... -16°
- Луганск-5°... -14°
- Луцк-4°... -16°
- Львов-3°... -15°
- Николаев-2°... -11°
- Одесса-1°... -11°
- Полтава-8°... -21°
- Ровно-6°... -19°
- Симферополь-6°... -14°
- Сумы-10°... -25°
- Тернополь-5°... -18°
- Харьков-7°... -18°
- Херсон0°... -11°
- Хмельницкий-5°... -16°
- Черкассы-6°... -19°
- Чернигов-8°... -21°
- Черновцы-3°... -13°
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-3 °
Мин./макс. температура:+1° / +3°
Влажность:93 %
Давление:758 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:53 %
Восход:07:01
Закат17:46
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей