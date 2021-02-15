Снегопады отступают: сегодня во многих областях Украины покажется солнце, а ночью ударит мороз (карта)

08:00, 15 февраля 2021
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Ночью ожидается снижение температуры до -25°.

Осадки постепенно покидают Украину / Фото ua.depositphotos.com
Осадки постепенно покидают Украину / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 15 февраля, западные области Украины продолжит засыпать снегом, а восток и юг порадует солнце. Днем температура продержится на уровне -6°, а ночью ударят сильные морозы до -25° на севере страны.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Похолодание будет усиливаться: синоптик рассказала, сколько в Украине продержатся морозы

  • В Киеве будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -19°, днем -6°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -21°, днем -8°.
  • Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями, снег, ночью -15°, днем -3°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -4°.
  • В Ривне в понедельник ожидается переменная облачность, снег, ночью -19°, днем -6°.
  • В Тернополе 15 февраля ночью будет -18°, днем -5°, снег.
  • В Хмельницком сегодня снежно, ночью -16°, днем -5°.
  • В Ивано-Франковске сегодня также снег и переменная облачность, ночью -14°, днем -3°.
  • В Черновцах в понедельник - переменная облачность и снег, ночью -13°, днем -3°.
  • В Виннице сегодня ожидается снег, -16°...-5°.
  • В Житомире в понедельник - снег, переменная облачность, температура ночью -19°, днем -5°.
  • В Черкассах - солнечно, ночью -19°, днем -6°.
  • В Кропивницком - ясная погода, температура ночью -16°, днем -5°.
  • В Полтаве сегодня солнце, температура воздуха -21°...-8°.
  • В Одессе 15 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -1°.
  • В Херсоне в понедельник ночью -11°, днем 0°, солнечно.
  • В Николаеве сегодня будет облачно, ночью -11°, днем -2°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -4°.
  • В Сумах сегодня солнце, температура воздуха -25°...-10°.
  • В Харькове - ясно, температура ночью -18°, днем -7°.
  • В Днепре - солнечно, температура ночью -16°, днем -5°.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно, -14°...-6°.
  • В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -14°, днем -5°. 
  • В Северодонецке сегодня солнечно, температура ночью -14°, днем -5°.
Прогноз погоды на 15 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды на 15 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 15 февраля

15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.

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Автор: Елена Пилипчак

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