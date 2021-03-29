Завтра в Киеве - облачно, потеплеет до +12°

17:00, 29 марта 2021
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Осадков не ожидается.

Завтра в Киеве ожидается облачность / Фото УНИАН
Завтра в Киеве ожидается облачность / Фото УНИАН

Во вторник, 30 марта в столице ожидается пасмурная погода, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +12°, а ночью - опустятся до +5°.

Практически весь день будет наблюдаться облачная с погода и только к полудню и на закате ненадолго выглянет солнце.

Ожидается ветер со скоростью до 2,5 м/с.

Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.

Народные приметы 30 марта

30 марта, если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.

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Автор: Елена Пилипчак

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