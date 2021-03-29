Завтра в Киеве - облачно, потеплеет до +12°
Осадков не ожидается.
Во вторник, 30 марта в столице ожидается пасмурная погода, без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В Украине выглянет солнце и потеплеет до +13°: прогноз погоды на завтра (карта)
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +12°, а ночью - опустятся до +5°.
Практически весь день будет наблюдаться облачная с погода и только к полудню и на закате ненадолго выглянет солнце.
Ожидается ветер со скоростью до 2,5 м/с.
Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.
Народные приметы 30 марта
30 марта, если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- "Воздух прогреется до +20°, но потом опять похолодает": синоптик удивил украинцев прогнозом на апрель
- В Карпатах продолжается зима, спасатели предупреждают об опасности схода лавин (фото)
- Ливни и весеннее тепло: на этой неделе температура в Украине повысится до +20° (карта, видео)
- Песчаная буря из пустыни Гоби накрыла Японию и Южную Корею (фото)
- Синоптик спрогнозировала "ближайший взрыв тепла" в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+9°... -2°
- Днепр+12°... -1°
- Донецк+11°... -2°
- Житомир+10°... -1°
- Запорожье+11°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+10°... +3°
- Кропивницкий+13°... 0°
- Луганск+10°... -3°
- Луцк+11°... +4°
- Львов+10°... +3°
- Николаев+7°... +1°
- Одесса+8°... +3°
- Полтава+11°... 0°
- Ровно+10°... +3°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+11°... -2°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+11°... -2°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+10°... +2°
- Черновцы+10°... 0°
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+6 °
Мин./макс. температура:+4° / +15°
Влажность:50 %
Давление:750 мм
Ветер: 7.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:59
Закат19:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей