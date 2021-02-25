Завтра в Киеве ожидается теплый солнечный день: температура повысится до +11°

17:00, 25 февраля 2021
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Весь день будет ясно и безоблачно.

Завтра в Киеве будет ясная погода / фото УНИАН
Завтра в Киеве будет ясная погода / фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +3°, а днем термометры покажут +11°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день будет ясно и безоблачно. 

Скорость ветра днем составит 4,2 м/с.

Атмосферное давление 753 мм ртутного столба.

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26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.

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Автор: Елена Пилипчак

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