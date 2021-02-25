Завтра в Киеве ожидается теплый солнечный день: температура повысится до +11°
Весь день будет ясно и безоблачно.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +3°, а днем термометры покажут +11°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Внезапное тепло в конце февраля: завтра в Украине температура достигнет +19° (карта)
Весь день будет ясно и безоблачно.
Скорость ветра днем составит 4,2 м/с.
Атмосферное давление 753 мм ртутного столба.
Народные приметы 26 февраля
26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.
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Погода в Украине
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- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+18°... -1°
- Киев+9°... +2°
- Кропивницкий+8°... 0°
- Луганск-2°... -3°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+12°... +1°
- Николаев+11°... -1°
- Одесса+11°... +3°
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- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+4°... +1°
- Сумы+3°... +2°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+12°... +2°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+7°... +1°
- Черновцы+14°... -1°
+13°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+13 °
Мин./макс. температура:+1° / +11°
Влажность:58 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:48
Закат17:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
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