Столицу окутает тепло: весь день в Киеве ожидается солнечная погода

08:30, 22 февраля 2021
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Осадки не предвидятся.

В Киеве ожидается ясная погода / фото УНИАН (Борис Корпусенко)
В Киеве ожидается ясная погода / фото УНИАН (Борис Корпусенко)

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -2°, а днем термометры покажут +5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Весна уже здесь: сегодня в Украине потеплеет до +8°, две области накроют ливни (карта)

Весь день будет ясная и безоблачная погода. Без осадков.

Скорость ветра днем составит 3,1 м/с.

Атмосферное давление 754 мм ртутного столба.

Народные приметы 22 февраля

22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.

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Автор: Елена Пилипчак

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