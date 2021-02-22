Столицу окутает тепло: весь день в Киеве ожидается солнечная погода
Осадки не предвидятся.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -2°, а днем термометры покажут +5°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Весна уже здесь: сегодня в Украине потеплеет до +8°, две области накроют ливни (карта)
Весь день будет ясная и безоблачная погода. Без осадков.
Скорость ветра днем составит 3,1 м/с.
Атмосферное давление 754 мм ртутного столба.
Народные приметы 22 февраля
22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.
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-1°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-4 °
Мин./макс. температура:0° / +7°
Влажность:85 %
Давление:762 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:71 %
Восход:06:52
Закат17:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
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