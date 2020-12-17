Завтра в Киеве - пасмурно, столбики термометров не поднимутся выше +1°
Осадков не ожидается.
В пятницу, 18 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до +1°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Оттепель продолжается: температура в Украине поднимется до +5° (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем - поднимется максимум до +1°. Без осадков.
Ветер юго-восточного направления со скоростью до 1,2 м/с.
Атмосферное давление - 757 мм рт. ст.
Народный прогноз на 18 декабря
18 декабря — Саввы Освященного. На день Саввы работать грех: святого подвижника обидишь. В старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат, на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом — к морозу, к ведру, дым волоком — к ненастью, когда дым без ветра бьет к земле — жди снега. С этого дня устанавливается прочный санный путь и нельзя ругаться тому хозяину, у кого есть лошадь.
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