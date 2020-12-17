Завтра в Киеве - пасмурно, столбики термометров не поднимутся выше +1°

Осадков не ожидается.

Завтра ожидается абсолютная облачность / фото УНИАН, Алексей Иванов

В пятницу, 18 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до +1°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем - поднимется максимум до +1°. Без осадков.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 1,2 м/с.

Атмосферное давление - 757 мм рт. ст.

Народный прогноз на 18 декабря

18 декабря — Саввы Освященного. На день Саввы работать грех: святого подвижника обидишь. В старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат, на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом — к морозу, к ведру, дым волоком — к ненастью, когда дым без ветра бьет к земле — жди снега. С этого дня устанавливается прочный санный путь и нельзя ругаться тому хозяину, у кого есть лошадь.

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