Завтра киевлян ждет солнечный день, температура ночью упадет до -19°
Снегопады прекратятся.
Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -19°, а днем столбики термометров покажут -11°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Снегопады прекратятся и выглянет солнце: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Весь день будет ясная и безоблачная погода.
Скорость ветра днем составит 1 м/с.
Атмосферное давление 757 мм ртутного столба.
Народные приметы 16 февраля
16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Синоптик назвала дату резкого потепления в Украине
- На этой неделе Украину накроют морозы и снегопады, а к выходным придет потепление (карта, видео)
- Снежные заносы на Прикарпатье достигли высоты в 1,5 метра, дороги к полусотне сел полностью замело (видео)
- "Морозы начнут ощутимо ослабевать": синоптик пообещала украинцам потепление уже на этой неделе
- До -26°: синоптики прогнозируют украинцам еще несколько дней сильных морозов
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница-4°... -18°
- Днепр-5°... -16°
- Донецк-5°... -14°
- Житомир-5°... -20°
- Запорожье-5°... -13°
- Ивано-Франковск-3°... -15°
- Киев-6°... -18°
- Кропивницкий-4°... -16°
- Луганск-5°... -14°
- Луцк-4°... -16°
- Львов-3°... -14°
- Николаев-1°... -11°
- Одесса-1°... -11°
- Полтава-7°... -18°
- Ровно-6°... -18°
- Симферополь-5°... -12°
- Сумы-9°... -23°
- Тернополь-4°... -19°
- Харьков-7°... -16°
- Херсон-1°... -9°
- Хмельницкий-5°... -18°
- Черкассы-7°... -21°
- Чернигов-7°... -20°
- Черновцы-2°... -13°
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:-3 °
Мин./макс. температура:0° / +3°
Влажность:91 %
Давление:759 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:61 %
Восход:07:01
Закат17:46
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей