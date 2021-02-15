Завтра киевлян ждет солнечный день, температура ночью упадет до -19°

Снегопады прекратятся.

Завтра в столице ожидается ясный день / Фото ua.depositphotos.com

Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -19°, а днем столбики термометров покажут -11°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Читайте также Снегопады прекратятся и выглянет солнце: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

Весь день будет ясная и безоблачная погода.

Скорость ветра днем составит 1 м/с.

Атмосферное давление 757 мм ртутного столба.

Народные приметы 16 февраля

16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: