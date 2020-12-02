В Украину идет потепление и сильный ветер: в Укргидрометцентре предупредили об изменении погоды

14:01, 2 декабря 2020
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Температура начнет повышаться 4 декабря, а пока ближайшей ночью и завтра утром ожидается снег.

Послезавтра в Украине ожидается сильный ветер / Фото REUTERS
Послезавтра в Украине ожидается сильный ветер / Фото REUTERS

В отдельных областях Украины ближайшей ночью и завтра утром ожидается небольшой мокрый снег.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра в социальной сети Facebook.

Синоптики предупреждают: Украину накроет мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица

Так, в северных и центральных областях ближайшей ночью и утром небольшой мокрый снег. В дальнейшем существенных осадков не ожидается.

На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Синоптики просят водителей и пешеходов быть осторожными.

В то же время, 4-5 декабря в западных, северных областях и в Приазовье местами порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Температура завтра ночью 1-6, в Карпатах 8-13 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части ночью около 0, днем 4-9 градусов тепла.

Также 4-5 декабря в Украине, кроме востока, ожидается повышение температуры на 2-5 градусов.

Погода на завтра от Натальи Диденко

Украина оказалась между циклоном на северо-западе Европы, циклоном на юге Италии и холодным антициклоном на северо-востоке.

Завтра, 3 декабря, ожидается снег и дожди в восточных областях Украины, местами осадки вероятны на севере, в центре и в Одесской области. Подобная синоптическая ситуация создаст условия для гололеда и гололедицы.

На западе, на значительной территории юга, в Винницкой области будет преобладать сухая погода. Ветер - с востока, порывистый.

Температура воздуха будет колебаться от -4° до +2°. На юге ожидается +2°...+6°.

В Киеве будет преобладать влажная погода, без сильных осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ночью до -2°, днем до +2°.

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Автор: Виталий Саенко

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