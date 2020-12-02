В Украину идет потепление и сильный ветер: в Укргидрометцентре предупредили об изменении погоды
Температура начнет повышаться 4 декабря, а пока ближайшей ночью и завтра утром ожидается снег.
В отдельных областях Украины ближайшей ночью и завтра утром ожидается небольшой мокрый снег.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра в социальной сети Facebook.
Синоптики предупреждают: Украину накроет мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица
Так, в северных и центральных областях ближайшей ночью и утром небольшой мокрый снег. В дальнейшем существенных осадков не ожидается.
На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Синоптики просят водителей и пешеходов быть осторожными.
В то же время, 4-5 декабря в западных, северных областях и в Приазовье местами порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.
Температура завтра ночью 1-6, в Карпатах 8-13 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части ночью около 0, днем 4-9 градусов тепла.
Также 4-5 декабря в Украине, кроме востока, ожидается повышение температуры на 2-5 градусов.
Погода на завтра от Натальи Диденко
Украина оказалась между циклоном на северо-западе Европы, циклоном на юге Италии и холодным антициклоном на северо-востоке.
Завтра, 3 декабря, ожидается снег и дожди в восточных областях Украины, местами осадки вероятны на севере, в центре и в Одесской области. Подобная синоптическая ситуация создаст условия для гололеда и гололедицы.
На западе, на значительной территории юга, в Винницкой области будет преобладать сухая погода. Ветер - с востока, порывистый.
Температура воздуха будет колебаться от -4° до +2°. На юге ожидается +2°...+6°.
В Киеве будет преобладать влажная погода, без сильных осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ночью до -2°, днем до +2°.
- Винница+1°... -3°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск0°... -5°
- Киев0°... -2°
- Кропивницкий0°... -1°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк0°... -2°
- Львов0°... -5°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+3°... +1°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков-3°... -4°
- Херсон+3°... +2°
- Хмельницкий-1°... -3°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов-1°... -3°
- Черновцы0°... -3°