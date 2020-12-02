Снег с дождем и гололедица: синоптик дала неутешительный прогноз погоды на завтра
Только на западе и на значительной территории юга будет преобладать сухая погода.
Украина оказалась между циклоном на северо-западе Европы, циклоном на юге Италии и холодным антициклоном на северо-востоке.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Завтра, 3 декабря, ожидается снег и дожди в восточных областях Украины, местами осадки вероятны на севере, в центре и в Одесской области. Подобная синоптическая ситуация создаст условия для гололеда и гололедицы.
На Западе, на значительной территории юга, в Винницкой области будет преобладать сухая погода. Ветер - с востока, порывистый.
Температура воздуха будет колебаться от -4° до +2°. На юге ожидается +2°...+6°.
В Киеве будет преобладать влажная погода, без сильных осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ночью до -2°, днем до +2°.
Предупреждение об ухудшении погодных условий в Украине
Сегодня и завтра, 2 декабря и 3 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и гололедица.
"2 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей, 3 декабря ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем на Левобережье, небольшой снег и мокрый снег. Кроме юго-восточной части страны, местами гололедица", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
- Винница+1°... -3°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск0°... -5°
- Киев0°... -2°
- Кропивницкий0°... -1°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк0°... -2°
- Львов0°... -5°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+3°... +1°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков-3°... -4°
- Херсон+3°... +2°
- Хмельницкий-1°... -3°
- Черкассы+1°... -1°
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