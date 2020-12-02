Снег с дождем и гололедица: синоптик дала неутешительный прогноз погоды на завтра

Только на западе и на значительной территории юга будет преобладать сухая погода.

Украину накроет непогода / фото УНИАН

Украина оказалась между циклоном на северо-западе Европы, циклоном на юге Италии и холодным антициклоном на северо-востоке.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Завтра, 3 декабря, ожидается снег и дожди в восточных областях Украины, местами осадки вероятны на севере, в центре и в Одесской области. Подобная синоптическая ситуация создаст условия для гололеда и гололедицы.

На Западе, на значительной территории юга, в Винницкой области будет преобладать сухая погода. Ветер - с востока, порывистый.

Температура воздуха будет колебаться от -4° до +2°. На юге ожидается +2°...+6°.

В Киеве будет преобладать влажная погода, без сильных осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ночью до -2°, днем до +2°.

Предупреждение об ухудшении погодных условий в Украине

Сегодня и завтра, 2 декабря и 3 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и гололедица.