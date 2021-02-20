Уже завтра погода в Украине кардинально изменится (карта)
Погода в Украине завтра, 21 февраля, улучшиться.
Погода в Украине в воскресенье, 21 февраля, будет облачной, но с прояснениями. На Востоке будет падать слабый снег, зато в остальных областях страны осадков не прогнозируют.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
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Ночью морозы не планируют отступать. Однако днем будет "плюсовая" температура, теплее всего - на Закарпатье.
На Западной Украине в течение всех суток будет сухо, осадков не предвидится. Столбики термометров будут показывать +2...+5 градусов. На Закарпатье будет теплее - + 6...+8 градусов. В восточных регионах периодически будет идти слабый снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов.
На севере страны синоптики осадков не прогнозируют. Отметки на термометрах покажут +1...+4 градуса. В южных областях завтра также будет сухо. Там следует ожидать +2...+5 градусов.
В Киеве 21 февраля переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов. В дальнейшем потепление усилится.
"Очень надо быть осторожными под домами, билбордами, большими деревьями, большими конструкциями - возможны оползни снега и льда", – сообщила синоптик Наталья Диденко.
На своей странице в Фейсбуке она отметила, что смена воздушных масс в конце февраля – "приятный намек на весну".
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 21 февраля
Ужгород – +6...+8
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +1...+3
Полтава – +1...+3
Днепр – +1...+3
Запорожье – +1...+3
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
Погода в Украине: что известно
- Винница0°... -4°
- Днепр-4°... -9°
- Донецк-1°... -9°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье-3°... -10°
- Ивано-Франковск+5°... -10°
- Киев0°... -1°
- Кропивницкий-2°... -6°
- Луганск-2°... -10°
- Луцк+3°... -4°
- Львов+4°... -5°
- Николаев0°... -4°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава-4°... -6°
- Ровно+2°... -5°
- Симферополь-2°... -8°
- Сумы-6°... -7°
- Тернополь+2°... -7°
- Харьков-4°... -9°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницкий+2°... -6°
- Черкассы-2°... -4°
- Чернигов-4°... -5°
- Черновцы+3°... -9°