Уже завтра погода в Украине кардинально изменится (карта)

Погода в Украине завтра, 21 февраля, улучшиться.

Завтра в Украине потеплеет / фото alp.org.ua

Погода в Украине в воскресенье, 21 февраля, будет облачной, но с прояснениями. На Востоке будет падать слабый снег, зато в остальных областях страны осадков не прогнозируют.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

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Ночью морозы не планируют отступать. Однако днем будет "плюсовая" температура, теплее всего - на Закарпатье.

На Западной Украине в течение всех суток будет сухо, осадков не предвидится. Столбики термометров будут показывать +2...+5 градусов. На Закарпатье будет теплее - + 6...+8 градусов. В восточных регионах периодически будет идти слабый снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов.

На севере страны синоптики осадков не прогнозируют. Отметки на термометрах покажут +1...+4 градуса. В южных областях завтра также будет сухо. Там следует ожидать +2...+5 градусов.

В Киеве 21 февраля переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов. В дальнейшем потепление усилится.

"Очень надо быть осторожными под домами, билбордами, большими деревьями, большими конструкциями - возможны оползни снега и льда", – сообщила синоптик Наталья Диденко.

На своей странице в Фейсбуке она отметила, что смена воздушных масс в конце февраля – "приятный намек на весну".

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 21 февраля

Ужгород – +6...+8

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +1...+3

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3

Прогноз погоды на 21 февраля / данные Укргидрометцентра

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