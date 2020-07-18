В Украине будет сухо и жарко, только на Западе - дожди: прогноз погоды на 19 июля
В Киеве в воскресенье погода будет солнечной и теплой, до +28 градусов.
Погода в Украине в воскресенье, 19 июля, будет сухой и жаркой. Правда, это не касается областей Западной Украины: там прогнозируют ливни и грозы.
По сообщению Укргидрометцентра, в центральных и южных областях в течение дня вероятна переменная облачность.
Облачность может протянуться и на Север, однако в течение 19 июля осадков там ожидать не стоит. Воскресенье будет сухим и жарким на подавляющем большинстве территории Украины.
Синоптики предупредили о шквалах и грозах в западных регионах
Исключение – Западная Украина: в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях дождь будет идти и днем, и ночью. В Волынской, Тернопольской, Ривненской и Хмельницкой областях – осадки будут только днем.
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук также сообщает, что осадки пройдут только на Западе Украины. На остальной территории – сухо.
В Киеве в воскресенье будет солнечным и теплым, до +28 градусов.
"Завтра днем ожидается +25+30 градусов. Дожди с грозами остаются в воскресенье над западной частью Украины", - написала она.
Прогноз погоды на воскресенье, 19 июля, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ривне – +24...+26
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +25...+27
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +29...+31
Донецк – +27...+29
Луганск – +26...+28
Харьков – +27...+29
Киев – +26...+28
- Винница+26°... +15°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+27°... +14°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+25°... +15°
- Киев+28°... +14°
- Кропивницкий+29°... +14°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+27°... +15°
- Львов+26°... +14°
- Николаев+30°... +18°
- Одесса+27°... +19°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+26°... +14°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+25°... +12°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+26°... +15°
- Херсон+31°... +18°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+26°... +11°
- Черновцы+26°... +16°