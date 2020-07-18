В Украине будет сухо и жарко, только на Западе - дожди: прогноз погоды на 19 июля

В Киеве в воскресенье погода будет солнечной и теплой, до +28 градусов.

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Погода в Украине в воскресенье, 19 июля, будет сухой и жаркой. Правда, это не касается областей Западной Украины: там прогнозируют ливни и грозы.

По сообщению Укргидрометцентра, в центральных и южных областях в течение дня вероятна переменная облачность.

Облачность может протянуться и на Север, однако в течение 19 июля осадков там ожидать не стоит. Воскресенье будет сухим и жарким на подавляющем большинстве территории Украины.

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Исключение – Западная Украина: в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях дождь будет идти и днем, и ночью. В Волынской, Тернопольской, Ривненской и Хмельницкой областях – осадки будут только днем.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук также сообщает, что осадки пройдут только на Западе Украины. На остальной территории – сухо.

В Киеве в воскресенье будет солнечным и теплым, до +28 градусов.

"Завтра днем ожидается +25+30 градусов. Дожди с грозами остаются в воскресенье над западной частью Украины", - написала она.

Прогноз погоды на воскресенье, 19 июля, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ривне – +24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +29...+31

Донецк – +27...+29

Луганск – +26...+28

Харьков – +27...+29

Киев – +26...+28