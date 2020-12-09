Внезапное потепление принесет в Украину мокрый снег с дождем: синоптик рассказала о погоде на завтра

Ветер завтра - сильный, со штормовыми порывами.

Потепление принесет мокрый снег / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 10 декабря, в Украину придет потепление. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля, на западе ожидается +2°...+ 6°, на юге +4°...+8°, в Крыму до +12°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Правда, ближайшей ночью умеренные морозы, -3°...-9°, еще задержатся в восточных областях, на Днепропетровщине, Полтавщине и Сумщине. А на остальной территории Украины будут или небольшие "минусы" или около нуля", - написала она.

Ветер завтра - сильный, со штормовыми порывами, юго-восточного направления.

Мокрый снег и дождь наиболее вероятны в западных областях, на севере Украины (кроме Сумщины), в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, части Черкасской области, в Кропивницком. На всей остальной территории - без существенных осадков.

В Киеве четверг будет с сильным юго-восточным ветром. Мокрый снег и дождь более вероятны во второй половине дня или под вечер. Ближайшей ночью ожидается -3°...-5°, завтра днем воздух будет теплее, около нуля градусов.

Сильный ветер в Украине

Сегодня, 9 декабря, в западных, южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности - желтый.