Внезапное потепление принесет в Украину мокрый снег с дождем: синоптик рассказала о погоде на завтра
Ветер завтра - сильный, со штормовыми порывами.
Завтра, 10 декабря, в Украину придет потепление. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля, на западе ожидается +2°...+ 6°, на юге +4°...+8°, в Крыму до +12°.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Правда, ближайшей ночью умеренные морозы, -3°...-9°, еще задержатся в восточных областях, на Днепропетровщине, Полтавщине и Сумщине. А на остальной территории Украины будут или небольшие "минусы" или около нуля", - написала она.
Ветер завтра - сильный, со штормовыми порывами, юго-восточного направления.
Мокрый снег и дождь наиболее вероятны в западных областях, на севере Украины (кроме Сумщины), в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, части Черкасской области, в Кропивницком. На всей остальной территории - без существенных осадков.
В Киеве четверг будет с сильным юго-восточным ветром. Мокрый снег и дождь более вероятны во второй половине дня или под вечер. Ближайшей ночью ожидается -3°...-5°, завтра днем воздух будет теплее, около нуля градусов.
Сильный ветер в Украине
Сегодня, 9 декабря, в западных, южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности - желтый.
- Винница-1°... -5°
- Днепр+1°... -4°
- Донецк0°... -6°
- Житомир-2°... -6°
- Запорожье0°... -3°
- Ивано-Франковск-1°... -3°
- Киев-2°... -8°
- Кропивницкий-1°... -6°
- Луганск-1°... -10°
- Луцк-2°... -3°
- Львов-1°... -2°
- Николаев0°... -4°
- Одесса+1°... 0°
- Полтава-1°... -6°
- Ровно-2°... -5°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы-1°... -8°
- Тернополь-2°... -3°
- Харьков0°... -8°
- Херсон-1°... -3°
- Хмельницкий-2°... -5°
- Черкассы-2°... -5°
- Чернигов-3°... -9°
- Черновцы-2°... -3°