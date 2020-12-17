Снегопад и гололед: на Черниговщине стихия повалила более 200 деревьев (фото)

Непогода повалила много деревьев, загородивших проезд по трассе.

Спасатели расчищают дороги / Фото cg.gov.ua

В Новгород-Северском районе Черниговской области в результате оледенения и снегопада рухнуло свыше 200 деревьев.

Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА.

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"Областная власть, дорожные службы, представители ОТГ, РГА и профильных учреждений объединили усилия в противодействии стихии, чтобы избежать аварийных ситуаций на дорогах, предотвратить повреждение опор и проводов электропередач. Вопрос обеспечения нормального движения транспорта и восстановление электроснабжения находятся на постоянном контроле главы Черниговской ОГА Анны Коваленко", - говорится в сообщении.

Спасатели разрезают дерева на несколько частей, чтобы убрать / Фото cg.gov.ua

Прогноз погоды в Украине на 17 декабря от Натальи Диденко

Высокое атмосферное давление охватил большинство стран Европы. Поэтому завтра, 18 декабря, осадков на континенте будет мало.

"Только над Великобританией, на скандинавском побережье, вблизи Балтии и над Средиземноморьем ожидаются влажные очаги. Пятница в Украине также будет без осадков. Периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров", - написала она.

Температура воздуха в течение суток предполагается в пределах от -2° до +3°. В южной части и на западе Украины будет теплее, +2°...+6°.

Свежей ожидается погода на северо-востоке - Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине. Максимальная температура воздуха не превысит 0°...-3°.

В Киеве 18 декабря осадки маловероятны. Ветер южного направления, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, завтра днем +1°...+3°.

На День святого Николая погода в Украине существенно не изменится. 22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели станет больше осадков.