Синоптик рассказала, когда украинцам ждать похолодания
В ближайшие дни погода останется без резких изменений.
Высокое атмосферное давление охватило большинство стран Европы. Поэтому завтра, 18 декабря, осадков на континенте будет мало.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Только над Великобританией, на скандинавском побережье, вблизи Балтии и над Средиземноморьем ожидаются влажные очаги. Пятница в Украине также будет без осадков. Периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров", - написала она.
Температура воздуха в течение суток ожидается в пределах от -2° до + 3°. В южной части и на западе Украины будет теплее, +2°...+6°.
Свежей ожидается погода на северо-востоке - Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине. Максимальная температура воздуха не превысит 0°...-3°.
В Киеве 18 декабря осадки маловероятны. Ветер южного направления, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, завтра днем +1°...+3°.
На День святого Николая погода в Украине существенно не изменится. 22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели станет больше осадков.
Прогноз погоды на День святого Николая
Погода в Украине в День святого Николая, 19 декабря, будет без особых осадков и ветра.
Синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что погода будет "спокойной", однако возможна морось.
По словам синоптика, температура воздуха в этот день будет около 0°, ночью - мороз до -2°, а днем - до +2°.
"Возможна какая-то морось, будет облачно", - добавил он.
Синоптик уточнил, что такая погода будет практически на всей территории страны, включая юг.
- Винница+1°... -1°
- Днепр0°... -1°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев+2°... -1°
- Кропивницкий+1°... -2°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+4°... +3°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+4°... 0°