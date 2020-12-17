Синоптик рассказала, когда украинцам ждать похолодания

В ближайшие дни погода останется без резких изменений.

Синоптик обещает кратковременное похолодание / Фото ua.depositphotos.com

Высокое атмосферное давление охватило большинство стран Европы. Поэтому завтра, 18 декабря, осадков на континенте будет мало.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также США накрыл зимний шторм: опубликованы сказочные фото и видео заснеженного Нью-Йорка

"Только над Великобританией, на скандинавском побережье, вблизи Балтии и над Средиземноморьем ожидаются влажные очаги. Пятница в Украине также будет без осадков. Периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров", - написала она.

Температура воздуха в течение суток ожидается в пределах от -2° до + 3°. В южной части и на западе Украины будет теплее, +2°...+6°.

Свежей ожидается погода на северо-востоке - Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине. Максимальная температура воздуха не превысит 0°...-3°.

В Киеве 18 декабря осадки маловероятны. Ветер южного направления, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, завтра днем +1°...+3°.

На День святого Николая погода в Украине существенно не изменится. 22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели станет больше осадков.

Прогноз погоды на День святого Николая

Погода в Украине в День святого Николая, 19 декабря, будет без особых осадков и ветра.

Синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что погода будет "спокойной", однако возможна морось.

По словам синоптика, температура воздуха в этот день будет около 0°, ночью - мороз до -2°, а днем - до +2°.

"Возможна какая-то морось, будет облачно", - добавил он.

Синоптик уточнил, что такая погода будет практически на всей территории страны, включая юг.