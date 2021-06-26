Вчера днем ​​за полчаса во Львове выпало 60% месячной нормы дождя.

Во Львовской области продолжается ликвидация последствий ливней и урагана.

Как сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, днем ​​25 июня за полчаса во Львове выпало 60% месячной нормы дождя, наблюдались порывы ветра, который валил деревья.

Было подтоплено 11 жилых домов, 23 приусадебных участка и другие здания, ветром частично повреждены 12 крыш.

В результате падения дерева травмирован один человек (от госпитализации отказался).

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К работам привлекались 394 человека и 147 единиц техники.

По состоянию на утро 26 июня продолжаются работы по откачке воды во Львове (подземный переход). В г. Червоноград остаются частично подтопленными 10 приусадебных участков.

Львовским городским советом проведено внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по организации ликвидации последствий непогоды и организации проведения комиссионных обследований с последующей классификацией данной ситуации.

Коммунальные службы города всю ночь ликвидировали последствия вчерашней непогоды и продолжают работать сейчас. Как сообщила заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк, по состоянию на сейчас уже восстановлено горячее водоснабжение и практически восстановлено движение электротранспорта, кроме нескольких маршрутов, ликвидировано половину порывов на сетях уличного освещения, бригады работают над распылением поваленных деревьев и над поврежденными крышами зданий.

По словам чиновницы, ночью было выявлено 145 порывов на сетях наружного освещения, 6 опор упало. Сейчас ликвидировано 45% порывов, продолжают работать 4 бригады.

«Ночью работало 50% освещения со 100%. Планируем за сегодня восстановить общегородской освещения на 80% », - отметила Ирина Маруняк, цитирует ее слова пресс-служба ЛГС.

Также было 27 порывов на сетях электротранспорта. Ночью работало 6 бригад. По состоянию на сейчас ликвидированы все порывы, кроме 4: на ул. Сахарова, ул. Героев УПА, ул. Антоновича и на кольце улиц Лычаковской-Пасечная.

«Возобновили движение электротранспорта, за исключением троллейбусов №22, 29 и 30 и трамвая № 3. Трамвай №2 у церкви Петра и Павла едет по маршруту №7, то есть по ул. Мечникова», - отметила посадовиця.

По ее словам, для удобства пассажиров городское АТП усилит участки, где сейчас не курсирует электротранспорт, автобусами.

«Там, где трамвай № 3, мы добавляем 3 единицы автобуса №45, также добавляем 3 единицы на маршрут № 2а, и на маршруте №33 вместо 3 автобусов будет 6», - отметила Ирина Маруняк.

Больше всего во время непогоды, по словам чиновницы, пострадали деревья - всего свергнут 324. По состоянию на утро 144 из них уже ликвидированы. Все магистральные дороги свободны для проезда.

Она также добавила, что люди будут продолжать работать сегодня до 12:00 ночи и, скорее всего, завтра.

К слову, непогода нанесла ущерб и учебным заведениям города. Так, зафиксировано 38 поваленных деревьев, 2 повреждены крыши, 13 подтоплений помещений и 2 подвалов, 1 из которых ликвидирован. Также известно, что ураган повредил два забора и сорвал уличное освещение на территории двух учебных заведений.

Добавим, что по данным Львовского гидрометцентра, вчера в городе выпало 28 мм осадков, то есть 33% от месячной нормы в июне.

После нескольких дней жары во Львове, вечером 25 июня пришел ливень и гроза с градом. Непогода длилась недолго, но успела натворить бед. В городе повалены деревья, несколько улиц остались без света, а электротранспорт остановился.

Власти Львова в связи с непогодой объявили в городе чрезвычайную ситуацию. По словам мэра Андрея Садового, предстоящие выходные будут рабочими днями для городских коммунальных служб. Для преодоления последствий уже согласовали выделение средств из резервного фонда.

Сегодня, 26 июня, во многих областях ожидаются дожди, а в некоторых - грозы. В западных областях существенно снизится температура.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева