Уже на выходные температура резко упадет.

Впереди украинцев ожидает удивительно теплая и солнечная неделя, однако уже в следующие выходные погода ухудшится. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

"Неделя в Украине будет теплой, дневная температура воздуха составит +20...+24 градуса", - сообщила она.

В частности, завтра, 21-го апреля, в Украине солнечная погода с температурой +20...+24 градуса, только в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди с грозами. В Киеве в понедельник также ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха до +24.

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Однако в конце недели погода в Украине изменится не в лучшую сторону, предупреждает синоптик.

"Как раз на Проводы в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха: в субботу до +14...+17 градусов, на юге и востоке еще побудет до +22 градусов, а в воскресенье, 27-го апреля, до +10...+16 градусов", - прогнозирует она.

Погода в Украине

О похолодании в Украине предупреждал черкасский синоптик Виталий Постригань. По его данным, аномальное тепло покинет нашу страну в конце апреля.

Диденко также ранее говорила о резком изменении погоды 26-27 апреля - предполагаются дожди, грозы и снижение температуры воздуха до +11...+17 градусов.

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