Количество осадков в столице в прошлом месяце было в норме.

В этом году апрель в Киеве оказался холоднее, чем обычно.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура апреля в Киеве составила +8,1°С, что на 1,9°С ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, холоднее всего было 4 апреля, когда минимальная температура опустилась под утро до -2,3°С, а теплее всего - 15 числа, когда максимальная температура повысилась до +21,1°С.

По данным синоптиков, осадков на проспекте Науки выпало 42 мм, что совпадает со средними многолетними показателями.

Как сообщал Погода УНИАН, май в Киеве в этом году будет в основном классическим. Согласно прогнозу, последний месяц весны ожидается теплым. С 1 по 10 мая средняя температура воздуха составит около 12°C. Однако к концу месяца температура повысится, и столбики покажут отметку 15°C.

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