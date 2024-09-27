В Украину мчится холодная воздушная масса из Северной Атлантики.

В Закарпатской области в течение выходных будет бушевать непогода, из-за чего синоптики объявили повышенный уровень опасности.

По данным Закарпатского гидрометцентра, из-за поступления холодной воздушной массы из Северной Атлантики и прохождения фронтального раздела в течение 28-29 сентября на Закарпатье ожидается изменение погодных условий.

"Во вторую половину дня 28-го и ночью 29 сентября предусматриваются преимущественно значительные дожди, местами грозы, ночью 29 сентября в отдельных пунктах сильные дожди", - говорят синоптики.

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Также, по их данным, местами прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с и похолодание:

"В течение 28-29 сентября ожидается снижение температуры воздуха на 5-12°".

В частности, ночью 28 сентября будет +12°...+17°, днем +22°...+27°, на высокогорье - до +19°. 29 сентября ночью будет +8°...+13°, днем +10°...+15°, а на высокогорье - до +7°.

Осложнение погодных условий соответствует І уровню опасности.

"Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, связи, строительной и туристско-рекреационной отраслей", - предупреждают в гидрометцентре.

В эти выходные в Украине прогнозируется резкое изменение погодных условий. Об этом сообщает синоптик Виталий Постригань.

Согласно его прогнозу, 28 и 29 сентября погода в разных регионах страны будет существенно отличаться. В частности, на западе ожидается резкое похолодание и дожди:

"Западная часть Украины, попадет под влияние дождевых атмосферных фронтов, там может выпасть 20-50 мм, температура лишь +8°...+13°", - сообщил он.

В то же время, по словам Постриганя, на остальной территории страны сохранится в основном солнечная, сухая и аномально теплая погода с температурными показателями +24°...+29°.

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