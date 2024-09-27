В некоторых областях температура упадет до +8°...+13°.

На выходных в Украине ожидается резкая смена погоды. Об этом предупреждает синоптик Виталий Постригань.

По его данным, 28 и 29 сентября погода в нашей стране будет разной. В частности, на западе резко похолодает и пройдут дожди:

"Западная часть Украины, попадет под влияние дождевых атмосферных фронтов, там может выпасть 20-50 мм, температура лишь +8°...+13°".

В то же время, по прогнозу Постриганя, на остальной территории государства сохранится преимущественно солнечная, сухая и аномально теплая погода с температурой +24°...+29°.

Октябрь принесет в Украину осеннюю свежесть - что говорят в Укргидрометцентре

До конца сентября в Украине будет преобладать теплая погода, но с началом октября начнет ощущаться осенняя прохлада.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в конце этой недели ожидается приход нового атмосферного фронта, который принесет дожди на Правобережную часть страны. В то же время юго-восток будет оставаться под влиянием высокого давления, поэтому там будет продолжаться сухая погода, а также сохранится высокий риск возникновения пожаров.

С началом октября ситуация немного изменится. Сейчас в дневное время температура в Украине составляет примерно +20...+25 градусов, но уже в начале второго месяца осени она снизится до +15...+20 на большинстве территории.

"Температура воздуха немного снизится и будет приближаться к климатической норме", - отметила Птуха.

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