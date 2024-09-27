На юге, востоке и в большинстве центральных областей погода по-прежнему будет летней.

Последние сентябрьские выходные преподнесут украинцам погодный сюрприз. На западе страны ожидается резкое и сильное похолодание. Температура местами упадет аж до +13°...+15°. Вместе с похолоданием нагрянут и дожди. К концу недели прохладнее также станет на севере страны и в Винницкой области. На юге, востоке, а также в большинстве центральных областей все еще будет лето, +24°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +18°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +13°, а днем +21°, небольшая облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью +13°, днем +18°, пасмурно, дождт. В воскресенье ночью +9°, днем +13°, небольшая облачность, дождь.

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В Луцке в субботу ночью +15°, днем +21°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +9°, днем +13°, дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +16°...+26°. В воскресенье температура будет +10°...+17°, пасмурно, дождь.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +23°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +18°...+22°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +27°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +14°...+24°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье температура составит +15°...+24°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +14°...+28°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +13°...+28°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +13°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +10°, днем +26°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +24°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +10°, днем +24°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +12°, днем до +23°. В воскресенье ночью температура составит +12°, днем столбики термометров покажут +7°, пасмурно, дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +17°, днем +23°, пасмурно, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, ливень. Температура ночью составит +11°, днем +13°.

В Трускавце в субботу пасмурно, дождь, температура до +21°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +11°...+12°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +20°, ливень. В воскресенье - облачно с прояснениями, +10°...+13°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +24°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +18°...+24°.

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