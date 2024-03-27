Опасные метеорологические явления ожидаются и по территории Львовской области.

Во Львове на 27 марта ожидается сильный ветер. Предупреждение о метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"27 марта порывы юго-восточного ветра 15 - 20 м/с", - сообщили синоптики.

По их данным, непогода местами ожидается и по территории Львовской области. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и области - прогноз на 27 марта

Сегодня, по данным синоптиков, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем +12°...+17°.

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, скорость порывов будет достигать 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +13°...+15°. Видимость хорошая.

В целом, по данным синоптиков, на Львовщине в последнюю неделю марта ожидается преимущественно сухая погода без существенных осадков, только 28-29 марта будет идти дождь.

"Температуры ночные и дневные будут расти: прогнозируем ночью до 10° тепла, днем до 20-23° тепла по области", - сообщают синоптики.

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