Наталка Диденко прогнозирует сильные порывы ветра в ряде областей.

В среду, 27 марта, в Украине станет теплее, однако в ряде областей поднимется штормовой ветер. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"Более теплая погода начинает наконец заходить в Украину! Уже завтра ожидается днем +10...+15 градусов", - сообщила она.

По данным синоптика, завтра в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды. И хотя Украина отовсюду будет окружена дождевыми циклонами и фронтами, антициклон Niklas не пропустит осадки - во всех областях будет преобладать сухая, даже солнечная погода.

Видео дня

"Из важных метеонюансов! Завтра в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях порывы юго-восточного и южного ветра будут достигать штормовых 15-22 метров в секунду. Осторожно!" - предупредила Наталья Диденко.

В Киеве 27 марта предполагается сухая и малооблачная погода. Ближайшей ночью будет холодно, +1...+3 градуса, а завтра днем потеплеет до +10...+12 градусов.

Потепление в Украине - где температура будет самой высокой

О том, что в Украине в ближайшие дни будет наблюдаться потепление, говорит и синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Так, по ее прогнозу, 30 марта почти по всей стране воздух прогреется до +16...+22. А теплее всего будет на западе Украины, где местами температура подскочит до +24 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: