В городе и области будет туман и гололедица.

Во Львове на воскресенье, 19 января, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"19 января туман видимостью 200-500 метров" - говорится в предупреждении.

Также, по прогнозу синоптиков, на дорогах образуется гололедица.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

На Львовщине в выходные ожидается погода без осадков, поскольку регион будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления.

В ночные и утренние часы сохранится гололедица. Ветер будет преобладать западного и юго-западного направления, от умеренного до слабого.

С выносом теплых воздушных масс температура воздуха несколько возрастет, ночные будут оставаться в минусовых значениях, а вот дневные будут колебаться от +1°...+6° до +4°...+9°.

19 января погоду на Львовщине будет определять восточная периферия антициклона над Чехией.

По области будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Скорость ветра 3 - 8 м/с. Температура ночью -1°...-6°, днем +1°...+6°. Во Львове столбики термометров ночью покажут -2°...-4°, а днем будет +2°...+3°.

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