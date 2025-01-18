На Львовщине будет туман и гололедица / фото Dirk Evisco Mattner, Pixabay

Во Львове на воскресенье, 19 января, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"19 января туман видимостью 200-500 метров" - говорится в предупреждении.

Также, по прогнозу синоптиков, на дорогах образуется гололедица.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Во Львове объявлен І уровень опасности / фото Львовский гидрометцентр

Погода во Львове

На Львовщине в выходные ожидается погода без осадков, поскольку регион будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления.

В ночные и утренние часы сохранится гололедица. Ветер будет преобладать западного и юго-западного направления, от умеренного до слабого.

С выносом теплых воздушных масс температура воздуха несколько возрастет, ночные будут оставаться в минусовых значениях, а вот дневные будут колебаться от +1°...+6° до +4°...+9°.

19 января погоду на Львовщине будет определять восточная периферия антициклона над Чехией.

По области будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Скорость ветра 3 - 8 м/с. Температура ночью -1°...-6°, днем +1°...+6°. Во Львове столбики термометров ночью покажут -2°...-4°, а днем будет +2°...+3°.

Ночью на Львовщине будет "минус", а днем "плюс" / фото Львовский гидрометцентр

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