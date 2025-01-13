На улицах Львова в ближайшие дни будет скользко. Львовский региональный центр по гидрометеорологии обнародовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
"13 - 15 января на дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.
По их данным, гололедица сковывает дороги и по территории Львовской области.
Объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове 13 января
13 января днем на Львовщине пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, 7 - 12 м/с. Столбики термометров днем покажут -6°...-1°.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня в Украине будет прохладно, ожидаются небольшие "минулы", но существенных осадков ждать не стоит. На дорогах образуется гололедица, поэтому стоит быть осторожными и внимательными.
Ночью и утром небольшой снег пройдет на западе и в восточных областях Украины, а днем уже будет преобладать сухая погода.
В Киеве в понедельник, 13 января, ожидается сухая погода без осадков. На дорогах будет скользко. Температура ночью составит -2...-4 градуса, днем будет держаться около нуля.
В ближайшие дни значительных изменений в погоде не предвидится, говорит Наталка Диденко, однако с 16 января прогнозируется небольшое потепление.