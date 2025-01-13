Сегодня на Львовщине пройдет небольшой снег, а днем ожидается мороз до -1°...-6°.

На улицах Львова в ближайшие дни будет скользко. Львовский региональный центр по гидрометеорологии обнародовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"13 - 15 января на дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.

По их данным, гололедица сковывает дороги и по территории Львовской области.

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Объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове 13 января

13 января днем на Львовщине пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, 7 - 12 м/с. Столбики термометров днем покажут -6°...-1°.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня в Украине будет прохладно, ожидаются небольшие "минулы", но существенных осадков ждать не стоит. На дорогах образуется гололедица, поэтому стоит быть осторожными и внимательными.

Ночью и утром небольшой снег пройдет на западе и в восточных областях Украины, а днем уже будет преобладать сухая погода.

В Киеве в понедельник, 13 января, ожидается сухая погода без осадков. На дорогах будет скользко. Температура ночью составит -2...-4 градуса, днем будет держаться около нуля.

В ближайшие дни значительных изменений в погоде не предвидится, говорит Наталка Диденко, однако с 16 января прогнозируется небольшое потепление.

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