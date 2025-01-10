Сегодня в городе ожидается значительный снег, сильные порывы ветра и гололедица.

Сегодня, 10 января, во Львове и Львовской области ожидается ухудшение погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 10 января на дорогах гололедица. Ночью и утром порывы ветра 15 - 20 м/с. Днем значительный мокрый снег и снег, налипание мокрого снега", - прогнозируют синоптики.

Непогода будет бушевать и на Львовщине. На дорогах области образуется гололедица. Местами порывы ветра будут достигать 15 - 20 м/с, днем ожидается метель. Утром и днем местами значительный мокрый снег и снег, налипание мокрого снега.

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Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове 10 января

Накануне выходных погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над странами Балтики.

По Львовской области будет облачно. Ожидается дождь с переходом в мокрый снег и снег, утром и днем местами осадки будут значительными. Ожидается налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Скорость ветра 7 - 12 м/с; местами порывы 15 - 20 м/с, днем метель. Температура в течение суток +3°...+8°.

Во Львове сегодня также будет облачно. Днем ожидается значительный мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, а на дорогах образуется гололедица. Скорость ветра будет 7 - 12 м/с, ночью и утром порывы усилятся до 15 - 20 м/с. Температура в течение суток +5°...+7°.

В осадках и метели будет ухудшаться видимость. Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

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