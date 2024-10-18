В одном из регионов страны начались ливни, наводнения и оползни.

Экстремальные ливни обрушились на департамент Ардеш во Франции. Там в одном из районов выпало до 700 мм осадков всего за сутки, пишет The Watchers.

Как сообщается, 17 октября медленно движущийся шторм принес чрезвычайно сильные ливни в некоторые районы Франции. Это привело к масштабному наводнению, а власти заявляют, что регион столкнулся с беспрецедентной по своим масштабам ситуацией.

Пожарные срочно провели около 350 спасательных операций. О погибших не сообщается, но уже известно, что три человека получили травмы.

В шести французских департаментах объявлен красный уровень опасности из-за дождя и наводнения, а школы в Ардеше пришлось закрыть. Синоптики тем временем прогнозируют продолжение сильных осадков.

"Мы столкнулись с ситуацией, которая беспрецедентна по своим масштабам. 600 мм воды в Ардеше - это неслыханно! Это более 600 мм за 48 часов. Это абсолютно невероятно", - прокомментировала ситуацию министр экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рунаше.

Наводнения и вышедшие из берегов реки также стали причиной нескольких оползней. Из-за оползней пришлось перекрыть множество дорог и даже остановить поезда в пострадавшем регионе.

Несколько дней назад сильное наводнение охватило Оман. В одном из регионов страны всего за сутки выпала двухгодичная норма осадков. В пострадавшем районе пришлось закрыть школы, а работников отпустить на "удаленку".

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