В ближайшие два дня в стране ожидается сухая погода, а затем придет дождливый период.

Сегодня и завтра в Украине сохранится сухая погода. Затем нагрянут дожди, местами - ливни. Осадки продлятся до начала декабря.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, согласно прогнозу, первые дожди придут в Украину в субботу, 27 ноября. Дожди, местами сильные, накроют все Левобережье. Также небольшие осадки возможны в Хмельницкой и Черновицкой областях.

Дожди немного ослабнут, но продолжатся 28 ноября. А в понедельник, 29 ноября, осадки ожидаются уже по всей Украине, лишь на крайнем западе и на юге их может быть меньше.

В конце ноября в Украине похолодает, поэтому на севере и западе Украины дождь превратится в снег. Осадки начнут ослабевать и покидать территорию нашей страны. Дожди, местами возможно мокрый снег, ожидаются также в восточных, Днепропетровской и Харьковской областях.

Осадки продолжатся и в начале декабря. Так, 1 декабря, снежная погода ожидается на западе, а также северо-востоке. Небольшие дожди останутся лишь на юго-востоке.

Затем дожди, местами - снег, продолжатся в отдельных областях Украины. Осадки окончательно покинут территорию страны к выходным, 4 и 5 декабря.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, декабрь этого года будет близким к климатической норме.

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Автор: Екатерина Лиманская