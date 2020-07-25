Дожди с грозами: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
По прогнозам, в Киеве гроза начнется в ближайший час и будет продолжаться в течение первой половины дня.
Сегодня, 25 июля, на территории западной Украины и в Киеве будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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По прогнозу синоптиков, в ближайший час в Киеве будут наблюдаться дожди и грозы. Такая погода сохранится там в первой половине дня. Кроме того, грозовые дожди днем накроют всю западную Украину (I уровень опасности).
Также отмечается, что сегодня 25 июля в западных областях ожидаются грозы (I уровень опасности). Кроме того, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Также в ГСЧС сообщили, что вечером 25 июля и в течение 26-27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями 24 августа на 8:00, без негативных последствий. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Кроме того, как ранее писал УНИАН, что 25 июля ожидаются дожди с грозами во всех западных и некоторых центральных областях.
- Винница+28°... +16°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +15°
- Киев+28°... +17°
- Кропивницкий+31°... +16°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+28°... +15°
- Львов+27°... +15°
- Николаев+32°... +16°
- Одесса+28°... +20°
- Полтава+28°... +16°
- Ровно+28°... +15°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+26°... +16°
- Харьков+27°... +14°
- Херсон+32°... +18°
- Хмельницкий+25°... +16°
- Черкассы+28°... +16°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+25°... +16°