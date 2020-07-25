Дожди с грозами: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

По прогнозам, в Киеве гроза начнется в ближайший час и будет продолжаться в течение первой половины дня.

В Украине объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

Сегодня, 25 июля, на территории западной Украины и в Киеве будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По прогнозу синоптиков, в ближайший час в Киеве будут наблюдаться дожди и грозы. Такая погода сохранится там в первой половине дня. Кроме того, грозовые дожди днем накроют всю западную Украину (I уровень опасности).

Также отмечается, что сегодня 25 июля в западных областях ожидаются грозы (I уровень опасности). Кроме того, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также в ГСЧС сообщили, что вечером 25 июля и в течение 26-27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями 24 августа на 8:00, без негативных последствий. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Кроме того, как ранее писал УНИАН, что 25 июля ожидаются дожди с грозами во всех западных и некоторых центральных областях.