Первый уровень опасности: синоптики предупреждают о грозах в западных областях Украины
Грозы ожидаются 25 июля.
В субботу, 25 июля, в западных областях Украины ожидаются грозы.
Погода на выходные: в Украине потеплеет, в воскресенье местами пройдут дожди (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, днем 25 июля грозы ожидаются в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях (И уровень опасности, желтый).
Напомним, в пятницу, 24 июля, в Украине без осадков, температура днем поднимется до +31°.
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